Ένα κοριτσάκι πέντε ημερών, το οποίο διασώθηκε από μια αποχέτευση όπου το άφησαν να πεθάνει στην πόλη Βομβάη της Ινδίας, αναρρώνει σε τοπικό νοσοκομείο.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Rajawadi είπαν στο BBC ότι «τα πάει καλά» και ότι η υγεία της παρακολουθείται.

Η αστυνομία είπε ότι οι κάτοικοι βρήκαν το μωρό αφού γάτες συγκεντρώθηκαν σε ένα σημείο κατά μήκος του δρόμου και άρχισαν να νιαουρίζουν δυνατά

Οι υπάλληλοι ερευνούν πώς κατέληξε στην αποχέτευση.

Pantnagar P.stn received a call from a good samaritan that a baby, wrapped in cloth, was dumped in a drain. He was alerted when the neighbourhood cats created a ruckus. the baby was rushed to Rajawadi by the Nirbhaya Squad of Pantnagar P.Stn & is now safe & recovering. pic.twitter.com/nEGSDCD6wz