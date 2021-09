Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή σε δικαστήριο του Δελχί, καθώς δύο γκάνγκστερ, μεταμφιεσμένοι σαν δικηγόροι (σύμφωνα με το βρετανικό τυπικό), άνοιξαν πυρ εναντίον του αφεντικού αντίπαλης συμμορίας κατά την ακροαματική διαδικασία.



Τουλάχιστον άλλοι έξι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένης μιας δικηγόρου, τραυματίστηκαν από την ανταλλαγή πυρών. Οι ένοπλοι σκοτώθηκαν στη συνέχεια από την αστυνομία, ενώ στο δικαστήριο προκλήθηκε χάος.

Gangwar & murder INSIDE a court room - this is happening in Delhi, the capital of India. The Reality of Law & Order under Home Minister Amit Shah!



pic.twitter.com/d19fxdd2ve