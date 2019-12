Ένα πρόωρο νεογέννητο κοριτσάκι, το οποίο είχε βρεθεί θαμμένο ζωντανό μέσα σε ένα πήλινο δοχείο σε περιοχή της βόρειας Ινδίας, έχει πλέον αναρρώσει πλήρως, όπως ανακοίνωσε ο γιατρός της και μεταδίδει το BBC.

Miracle baby from Bareilly finally discharged from hospital. Look at the pics which tell about her unbelievable story. The girl remained admitted at the hospital of dr Ravi Khanna for nearly 80 days after MLA Pappu Bhartaul brought her there.. . @Benarasiyaa @priyangiaTOI pic.twitter.com/Sw7avKtt71