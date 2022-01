Η Ουκρανία δεν έχει "καμία αντίρρηση" για την αμερικανική απάντηση στις ρωσικές απαιτήσεις ασφαλείας, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα.

"Είδαμε τη γραπτή απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών προτού παραδοθεί στη Ρωσία. Καμία αντίρρηση από ουκρανικής πλευράς", ανέφερε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Twitter.

We had seen the written response of the U.S. before it was handed over to Russia. No objections on the Ukrainian side. Important that the U.S. remains in close contact with Ukraine before and after all contacts with Russia. No decisions on Ukraine without Ukraine. Golden rule.