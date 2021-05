Πέτρες, δακρυγόνα, σφαίρες με επικάλυψη από καουτσούκ: εκατοντάδες Παλαιστίνιοι τραυματίσθηκαν σήμερα Δευτέρα στη διάρκεια νέων συγκρούσεων με ισραηλινούς αστυνομικούς στην πλατεία των Τεμενών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, έπειτα από ένα σαββατοκύριακο βιαιοτήτων στην ιερή πόλη, σύμφωνα με παλαιστινιακές οργανώσεις πρώτων βοηθειών.

Μπροστά σ' αυτή την κλιμάκωση, έχει προγραμματισθεί για αργότερα σήμερα, έπειτα από αίτημα της Τυνησίας, συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στην Ιερουσαλήμ.

Η επανάληψη των βιαιοτήτων συνέπεσε με την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ», που σηματοδοτεί, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, την κατάκτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το εβραϊκό κράτος.

Νωρίς το πρωί, εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν αντικείμενα προς την κατεύθυνση των ισραηλινών δυνάμεων της τάξης που είχαν πάρει θέσεις στο εσωτερικό της πλατείας των Τεμενών, τον τρίτο πιο ιερό χώρο του Ισλάμ που ονομάζεται από τους εβραίους Όρος του Ναού.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε επίσης δεκάδες τραυματίες να απομακρύνονται από την πλατεία μέσα σε ασθενοφόρα.

«Υπάρχουν εκατοντάδες τραυματίες στις συγκρούσεις» στην πλατεία, περίπου πενήντα από τους οποίους χρειάσθηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε η Ερυθρά Ημισέληνος με σύντομο μήνυμά της προς τους δημοσιογράφους.

Police deployed water canons and arrested several protesters outside #Jerusalem's Old City, on Sunday, as protests continued for a third night against possible Palestinian #evictions from the #SheikhJarrah neighbourhood.#EastJerusalem #Palestine #Israel pic.twitter.com/kTutafXaXF