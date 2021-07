Ισραηλινοί αρχαιολόγοι παρουσίασαν σήμερα μια πολυτελή υπόγεια αίθουσα που ανάγεται στην περίοδο του δεύτερου Ναού, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, την οποία χρησιμοποιούσε πριν από πάνω από 2.000 χρόνια η ελίτ της εποχής.

Η αίθουσα, τμήματα της οποίας είχαν ήδη παρουσιαστεί από την Ισραηλινή Υπηρεσία Αρχαιοτήτων (ΑΙΑ), περιλαμβάνει μια περίτεχνη κρήνη. Πιθανότατα την χρησιμοποιούσαν οι τοπικοί άρχοντες για συμπόσια και για άλλες συναθροίσεις, ή για την υποδοχή ξένων ηγετών.

«Είναι ένα πραγματικά μαγευτικό κτίσμα, ένα από τα εντυπωσιακότερα δημόσια κτίρια που χρονολογούνται από την περίοδο του δεύτερου Ναού», εξήγησε η αρχαιολόγος Σλόμιτ Βέξλερ-Μπντολάχ.

Ο δεύτερος Ναός των Εβραίων κατασκευάστηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. και καταστράφηκε από τους Ρωμαίους το 70 μ.Χ. Το Τείχος των Δακρύων είναι ότι έχει απομείνει από έναν τοίχο υποστήριξης του κτιρίου.

"Israel Antiquities Authority archaeologists have unearthed what may have been a 2,000-year-old city council building — a few hundred meters from its modern counterpart — during continuing excavations under Jerusalem’s Old City.…>



1/https://t.co/hMsx559vqD