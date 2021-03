Aν μπορούσε να υπάρχει υποψήφιος για το πιο σεξιστικό σχόλιο της χρονιάς, στην Ιαπωνία ο πιθανότερος φαινομενικά νικητής μέχρι σήμερα θα ήταν ο Γιοσίρο Μόρι, πρώην επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής Ολυμπιακών του Τόκιο 2020, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον περασμένο μήνα αφού διαμαρτυρήθηκε ότι οι γυναίκες «μιλούν πολύ» κατά τη διάρκεια συναντήσεων, σημειώνει σε άρθρο του o Guardian προσθέτοντας πως ακόμη και ο Mόρι δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί την Μιο Σουγκίτα, μια συντηρητική πολιτικό με ιστορικό στο να.. προσβάλλει γυναίκες και μέλη της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ.

Female MP awarded Japan’s most sexist comment



Mio Sugita,MP of the ruling party LDP, was named the winner after an online vote organised by Noaseps (No to all sexist public speeches), a group comprising academics & campaigners that highlights gender discrimination in Japan , pic.twitter.com/6H3Qzm2nD8