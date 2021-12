Ιάπωνες ερευνητές δημιούργησαν μάσκες οι οποίες χρησιμοποιούν αντισώματα στρουθοκαμήλου για να ανιχνεύουν τον νέο κορvνοϊό, φωσφορίζοντας υπό υπεριώδη ακτινοβολία.

Η ανακάλυψη αυτή από τον Γιασουχίρο Τσουκαμότο και την ομάδα του στο Περιφερειακό Πανεπιστήμιο του Κιότο στη δυτική Ιαπωνία μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα για ένα χαμηλού κόστους διαγνωστικό τεστ για την COVID-19 στο σπίτι, σημειώνουν οι ίδιοι στο δελτίο Τύπου που εξέδωσαν.

Οι επιστήμονες ξεκίνησαν δημιουργώντας ένα φίλτρο μάσκας επικαλυμμένο με αντισώματα στρουθοκαμήλου που βάζουν στο στόχαστρο τον νέο κορωνοϊό, στηριζόμενοι σε προηγούμενη έρευνα που δείχνει ότι τα πτηνά αυτά έχουν ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα απέναντι στην ασθένεια.

Researchers in Japan have developed a face mask that glows when exposed toCOVID-19 virus — so it just might be the hot new accessory at next year’s big EDM festival. https://t.co/fAPucpEWf0