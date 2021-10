Οι νεκροψίες είναι σπάνιες στην Ιαπωνία και συνήθως πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει κάποια υποψία, κάτι που μπορεί να είναι και ο λόγος που οι θάνατοι των συντρόφων της Τσισάκο Κακέχι πέρασαν σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητοι για μεγάλο διάστημα.

Ένας θάνατος όμως θεωρήθηκε αρκετά ύποπτος και τότε ξεκίνησε η έρευνα με τις μακάβριες αποκαλύψεις.

Ο θάνατος του Ισάο Κακέχι θεωρήθηκε αρκετά ύποπτος για να γίνει νεκροψία, η οποία αποκάλυψε θανατηφόρες ποσότητες ιόντων κυανίου στην καρδιά, το αίμα και το στομάχι του, καθώς και διάβρωση στο στομάχι του.

Λίγες μέρες μετά το θάνατό του, οι αρχές βρήκαν άδειες κάψουλες από βιταμίνες στο διαμέρισμα του Κακέχι, που όπως φαινόταν η Τσισάκο τις είχε αδειάσει και τις είχε ξαναγεμίσει με κυάνιο σε σκόνη.

Τον Αύγουστο του 2014, οι αρχές εντόπισαν μια κατσαρόλα που μέσα είχε μια πλαστική σακούλα με ίχνη κυανίου.

Η απόχρωση της σακούλας και το περιεχόμενό της υποδηλώνουν ότι ήταν θαμμένη για αρκετούς μήνες και ο ίδιος τύπος πλαστικής σακούλας βρέθηκε στο διαμέρισμα της Κακέχι. Η ίδια είχε πάρει το κυάνιο από τη δουλειά της στο τυπογραφείο.

