Στην Ιαπωνία, η Αμαμπιέ, ένα πλάσμα των θρύλων της λαϊκής παράδοσης με μακριά μαλλιά, λέπια ψαριού και ράμφος πουλιού, ανασύρθηκε από τη λήθη λόγω της κρίσης της Covid-19, καθώς η φρικτή του όψη υποτίθεται ότι προστατεύει από τις επιδημίες.

Στις αρχές Μαρτίου, η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Κιότο (δυτικά) δημοσίευσε στο Twitter μια απεικόνιση του 1846 με τη μορφή αυτού του "γιοκάι" --όπως ονομάζονται γενικά όλα τα υπερφυσικά πλάσματα στην ιαπωνική λαογραφία .

Συνοδευτικά στην εικόνα της Αμαμπιέ, ένα κείμενο της εποχής εκείνης αφηγείται πώς το πλάσμα τούτο εμφανίσθηκε μπροστά από έναν άρχοντα στην περιοχή Κουμαμότο (νοτιοδυτική Ιαπωνία), προειδοποιώντας τον για την εξάπλωση μιας λοιμώδους ασθένειας.

Το πλάσμα φέρεται να ζήτησε από τον άρχοντα να σχεδιάσει τη μορφή του και να το δείξει στους ανθρώπους για να τους προστατεύσει από τον ιό, αφηγείται το ίδιο κείμενο.

Το tweet από τη βιβλιοθήκη του Κιότο έγινε ανάρπαστο στο διαδίκτυο και πολλοί καλλιτέχνες, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, άρχισαν να σχεδιάζουν την Αμαμπιέ και να ανεβάζουν τα έργα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτω από το hashtag "Amabiechallenge".

The mythical Japanese #yokai creature called #amabie has made a surprising comeback in these anxious times, and so have #BillysBootcamp workout videos. Those stories and more appear in our latest weekly digital edition. https://t.co/0y8jMO3lSF pic.twitter.com/gzUQuS80nf