Ενας Ιάπωνας ηλικίας 112 ετών ανακηρύχθηκε ο γηραιότερος εν ζωή άνδρας στον κόσμο από το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Στην ερώτηση για το μυστικό της μακροζωίας του απάντησε: "Να κρατάς το χαμόγελό σου".

Ο Σιτέτσου Ουατάναμπε γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου του 1907 στην Νιιγκάτα, στην βορειοδυτική Ιαπωνία. Ο τίτλος του γηραιότερου εν ζωή άνδρα στον κόσμο του απονεμήθηκε επισήμως χθες Τετάρτη σε εκδήλωση που έγινε στον οίκο ευγηρίας στον οποίο διαμένει, ο οποίος βρίσκεται στην γενέτειρά του.

