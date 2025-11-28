Λογαριασμός
Η Χεζμπολάχ απειλεί με αντίποινα το Ισραήλ, μετά την εκτέλεση του Αλί Ταμπνταμπάι

Ο Ισραηλινός στρατός εξουδετέρωσε πριν από 5 μέρες στη Βυρητό τον υπαρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης, που προειδοποιεί πως έχει κάθε δικαίωμα να απαντήσει

«Στο κόκκινο» παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η σκόνη από την κυριακάτικη επίθεση στη Βυρητό του Ισραηλινού στρατού, όταν ανατίναξε ολόκληρη εννιαόροφη πολυκατοικία για να εξουδετερώσει τον υπαρχηγό της Χεζμπολάχ, Αλί Ταμπνταμπάι, δεν έχει ακόμη κάτσει και η τρομοκρατική οργάνωση ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται για αντίποινα. 

Συγκεκριμένα, το αρχηγείο της Χεζμπολάχ διαδίδει ότι ετοιμάζεται για απάντηση και ότι ψάχνει την κατάλληλη στιγμή για να ενεργήσει. Το Ισραήλ έχει, φυσικά, τα κατασκοπευτικά μέσα στο Λίβανο για να αμυνθεί, αλλά αυτό δεν αποκλείει πιθανή φονική ενέργεια από την πλευρά της οργάνωσης. 

