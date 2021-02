Λένε ότι το δώρο δεν δωρίζεται, εντούτοις η διάσημη ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να πουλήσει τον μοναδικό πίνακα που ο Ουίνστον Τσώρτσιλ ζωγράφισε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δώρο που της είχε κάνει ο πρώην σύντροφός της Μπράντ Πιτ.

Ο σταρ του Χόλιγουντ αγόρασε τον πίνακα «Tower of the Koutoubia Mosque» για την Τζολί το 2011 από τον αντικέρ M.S. Rau, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την αγοραπωλησία την οποία επικαλείται το CNN. Το ζευγάρι χώρισε το 2016 μετά από δύο χρόνια γάμου.

Tην 1η Μαρτίου, το έργο δημοπρατείται στου Christie’s και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έως και 3,4 εκατομμύρια δολάρια. Το έργο θα δημοπρατηθεί στο πλαίσιο της δημοπρασίας μοντέρνων βρετανικών έργων τέχνης στου Christie's.

Αμέσως μετά τη Διάσκεψη της Καζαμπλάνκας στο Μαρόκο, το 1943, η οποία συνετέλεσε στην παγίωση των σχεδίων των ΗΠΑ, της Βρετανίας και άλλων συμμάχων να αναμετρηθούν με τις δυνάμεις του Άξονα, ο Τσώρτσιλ ζωγράφισε το Τζαμί Κουτούμπια του Μαρακές. Ήταν το μοναδικό έργο ζωγραφικής το οποίο ολοκλήρωσε κατά τη διάρκεια του B’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Christie's

Αρχικά, ο Τσώρτσιλ δώρισε τον πίνακα «Tower of the Koutoubia Mosque» στον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ, Φράνκλιν Ντιλέινο Ρούζβελτ. Μετά τη Διάσκεψη, προσκάλεσε τον Ρούζβελτ να επισκεφτούν το Μαρακές ώστε ο τελευταίος να απολαύσει τη θέα των βουνών από την πόλη, θέα η οποία για πολύ καιρό γοήτευε τον Τσώρτσιλ. Βλέποντας το τζαμί του 12ου αιώνα με φόντο τα Όρη του Άτλαντα, ο Ρούζβελτ εντυπωσιάστηκε σε τέτοιο βαθμό που ο Τσώρτσιλ αποφάσισε να ζωγραφίσει τη σκηνή και να του δωρήσει το έργο ως χειρονομία φιλίας. Ο πίνακας πέρασε στον Έλιοτ Ρούζβελτ, τον γιο του Φράνκλιν Ντιλέινο, και η οικογένεια Τζολί τον απέκτησε το 2011 από το παλαιοπωλείο M.S. Rau στη Νέα Ορλεάνη.



Ο Νικ Όρτσαρντ, επικεφαλής του τομέα «Μοντέρνα Βρετανική Τέχνη» στου Christie's, τόνισε, σε ανακοίνωση, ότι το έργο το οποίο διαθέτει η Τζολί είναι «αναμφίβολα, το καλύτερο έργο ζωγραφικής του Ουίνστον Τσώρτσιλ λόγω της σημασίας που είχε το θέμα για τον ίδιο και του γεγονότος ότι αναδεικνύει τη σημασία της φιλίας μεταξύ των δύο ηγετών».



Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου, ο πρώτος που προέτρεψε τον Ουίνστον Τσώρτσιλ να επισκεφθεί το Μαρόκο ήταν ο δάσκαλος του ζωγραφικής, ο Ιρλανδός πορτρετίστας σερ Τζον Λέιβερι. Συνολικά, ο ζωγράφος Ουίνστον Τσώρτσιλ ολοκλήρωσε περίπου 45 έργα βασιζόμενα στο τοπίο της αφρικανικής χώρας.



Έως σήμερα, το ρεκόρ δημοπρασίας έργου του Τσώρτσιλ το κατέχει το «The Goldfish Pond at Chartwell», έργο του 1932, με 2,8 εκατομμύρια δολάρια στου Sotheby's το 2014.



Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr