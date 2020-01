Τη στιγμή που ο Αμερικανός απεσταλμένος για το Ιράν Μπράιαν Χουκ αιφνιδιάζεται από την επίθεση της Τεχεράνης σε αμερικανικές βάσεις κατέγραψαν οι κάμερες.



Mιλώντας μόλις δευτερόλεπτα πρωτύτερα στους δημοσιογράφους στο Κέντρο Σίμον Βίζενταλ στο Λος Άντζελες ο Χουκ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «θα συνεχίσουμε να κάνουμε οτιδήποτε είναι αναγκαίο για να προστατέψουμε την ασφάλεια των αμερικανικών ζωών και θα πάρουμε όλα τα αναγκαία αμυντικά μέτρα για να τις προστατέψουμε εναντίον οποιοδήποτε ιρανικών επιθέσεων, από το Ιράν, το καθεστώς ή τους αντιπροσώπους του που οργανώνει, εκπαιδεύει και εξοπλίζει (την περιοχή) γύρω από τη Μέση Ανατολή…»

Ο αμερικανός αξιωματούχος εμφανίζεται αμήχανος στις κάμερες, και κατόπιν αποχωρεί εσπευσμένα από το πόντιουμ.



