Η ρωσική Gazprom ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ολλανδία, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ολλανδική εταιρεία GasTerra αρνήθηκε να συμφωνήσει με τις απαιτήσεις της Μόσχας και να πληρώνει σε ρούβλια.

#BREAKING Russia's Gazprom says has suspended gas supplies to Netherlands pic.twitter.com/jLr8gCCMBR