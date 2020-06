Το πλέον σύγχρονο πυρηνικό υποβρύχιο της Ρωσίας εντάχθηκε και επισήμως από σήμερα στο Πολεμικό Ναυτικό της χώρας, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε μία χρονική περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Μόσχας και Δύσης για τον έλεγχο των εξοπλισμών.

Το υποβρύχιο Knyaz Vladimir (πρίγκιπας Βλαντίμιρ) το οποίο έχει σχεδιασθεί για να μεταφέρει τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους Bulava με πυρηνική γόμωση, εντάχθηκε σήμερα στο Πολεμικό Ναυτικό κατά την διάρκεια των επίσημων εορτασμών για την Ημέρα της Ρωσίας.

Video of the Knyaz Vladimir Project 955А Borei-A submarine returning to Severodvinsk after passing its tests. 15/https://t.co/NaIvSlqFWJ pic.twitter.com/nVohVjpgH4