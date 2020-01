Η Pink αποφάσισε να δωρίσει 500.000 δολάρια για να βοηθήσει τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες που μάχονται στην πρώτη γραμμή των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στην Αυστραλία.

Η χώρα αντιμετωπίζει εδώ και εβδομάδες μία από τις πλέον καταστροφικές πυρκαγιές και θρηνεί πολλές ανθρώπινες ζωές, ενώ έχουν καεί περισσότερα από μισό δισεκατομμύρια ζώα. Υπολογίζεται ότι η φωτιά έχει κάψει πάνω από 12,35 εκατομμύρια στρέμματα και έχουν καταστραφεί περισσότερα από 1.500 σπίτια.

«Νιώθω ότι έχω καταστραφεί βλέποντας το τι συμβαίνει στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή με τις τρομακτικές πυρκαγιές. Δεσμεύομαι να δωρίσω 500.000 δολαρίων απευθείας στις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες που μάχονται τόσο σκληρά στην πρώτη γραμμή. Η καρδιά μου είναι μαζί με τους φίλους και τις οικογένειές τους στην Oz» έγραψε η τραγουδίστρια στο Twitter.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp