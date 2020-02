«Στη γωνία» φαίνεται ότι περίμενε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπρόσωπων, Νάνσι Πελόζι, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το «άκυρο» που της έριξε στην αρχή της ομιλίας του για την «κατάσταση του έθνους» όταν δεν ανταποκρίθηκε στο απλωμένο χέρι της για χειραψία.

Η κυρία Πελόζι αποφάσισε να χτυπήσει μετά από 80 λεπτά όταν ο Τραμπ έβαλε τέλος στην ομιλία του ανεβάζοντας τους τόνους για τις προοπτικές των ΗΠΑ.

«Αγαπημένοι μου Αμερικανοί, τα καλύτερα έρχονται» ήταν οι τελευταίες λέξεις του Τραμπ με τους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές να τον αποθεώνουν όρθιοι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο όρθια σηκώθηκε και η Πελόζι, μόνο που η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων αντί να χειροκροτήσει τον Αμερικανό πρόεδρο, επέλεξε να σκίσει επιδεικτικά την ομιλία Τραμπ.

Speaker Pelosi rips up a copy of President Trump's #SOTU2020 speech after address pic.twitter.com/rM2cgibjcu