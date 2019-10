Του Θανάση Γκαβού

Την επικύρωση της συμφωνίας για το Brexit στην οποία κατέληξε με την ΕΕ ζητά από τη Βουλή των Κοινοτήτων στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της ολομέλειας (9.30πμ Λονδίνου) ο Μπόρις Τζόνσον.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός προσπαθεί μέχρι την τελευταία στιγμή να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 320 ψήφων (εφόσον όλοι οι βουλευτές ψηφίσουν) ώστε η συμφωνία του να κόψει το νήμα και η χώρα να βγει με συντεταγμένο τρόπο από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου.

Όλες οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αμφίρροπο αποτέλεσμα, με κρίσιμο αριθμό βουλευτών ακόμα να αμφιταλαντεύονται ή να μην έχουν αποκαλύψει τις προθέσεις τους.

