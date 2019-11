Η Ολίβια Κόλμαν μπορεί να υποδύεται βασίλισσες στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, αλλά τώρα έχει πλέον και βασιλικό τίτλο στην πραγματική ζωή.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Βρετανίδα ηθοποιός -η οποία εμφανίζεται στον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' στην τρίτη σεζόν του «The Crown» στο Netflix- τιμήθηκε με τον τίτλο του Διοικητή του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Η Ολίβια Κόλμαν παρέλαβε το παράσημο και τον τίτλο σε τελετή απονομής την περασμένη Πέμπτη από την πριγκίπισσα Άννα, τη μοναδική κόρη της βασίλισσας κι αυτό σημαίνει ότι τώρα μπορεί να προσθέσει τα αρχικά CBE (Commander of the Order of the British Empire) στο όνομά της.

Η ηθοποιός τιμήθηκε για την προσφορά της στην υποκριτική τέχνη, φορώντας καρό φόρεμα Emilia Wickstead και μαύρο καπέλο.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας, η τιμητική διάκριση καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 1917 από τον βασιλιά Γεώργιο Β' για συμβολή σε πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά τώρα δίνεται σε «ανθρώπους απ' όλους τους τομείς της ζωής».

Άλλοι ηθοποιοί που έχουν τιμηθεί με τον τίτλο του Διοικητή του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας είναι οι Κέιτ Γουίνσλετ, Τζόαν Κόλινς, Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και Μπένεντικτ Κάμπερμπατς.

Η Ολίβια Κόλμαν κέρδισε τον Φεβρουάριο Όσκαρ για το ρόλο της ως βασίλισσα Άννα στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «The Favourite».

Ο τρίτος κύκλος της σειράς του Netflix «The Crown» κάνει πρεμιέρα στις 17 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ