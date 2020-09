Στη δημοσιότητα δόθηκαν το βράδυ της Δευτέρας πλάνα που φαίνεται να δείχνουν ισραηλινό πύραυλο να διαγράφει τροχιά τη νύχτα και να εκρήγνυται σε περιοχή νότια της Δαμασκού. H ισχυρή έκρηξη κάνει προς στιγμήν "τη νύχτα μέρα" στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον δύο Σύροι στρατιώτες σκοτώθηκαν, ενώ επτά ακόμη τραυματίστηκαν. Ο ισραηλινός στρατός έως στιγμής δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό.

Η συριακή αεράμυνα αναχαίτισε ισραηλινούς πυραύλους που είχαν στόχο περιοχή νότια της Δαμασκού το βράδυ της Δευτέρας, σχολίασε νωρίτερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, στο δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό μέσα στον Αύγουστο.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ισραηλινή επίθεση στόχευε θέσεις της λιβανέζικης σιιτικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ και των συμμαχικών της πολιτοφυλακών στο βόρειο τμήμα της νότιας επαρχίας Ντάρα και νοτιοδυτικά της Δαμασκού.



Footage filmed late on Monday purportedly shows an Israeli missile hitting the ground and exploding south of #Damascus. Reports say at least two #Syrian soldiers were killed and several people were injured. The #IDF have not commented on the incident so far. pic.twitter.com/FMjqWYvjId