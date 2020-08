Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, είπε η Γαλλίδα ΥΠΑΜ – Mε αφορμή την κοινή στρατιωτική άσκηση από Κύπρο,Ελλάδα, Γαλλία και Ιταλία στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο πρέπει να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, αναφέρει σε ανάρτησή της στο twitter η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί, με αφορμή την έναρξη κοινής στρατιωτικής άσκησης από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Γαλλία και την Ιταλία στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ανατολική Μεσόγειος μετατρέπεται σε χώρο έντασης. Με τους Κύπριους, Έλληνες και Ιταλούς εταίρους μας, ξεκινάμε σήμερα μια στρατιωτική άσκηση με αεροπορικά και θαλάσσια μέσα», αναφέρει.

«Το μήνυμά μας είναι απλό: προτεραιότητα στον διάλογο, τη συνεργασία και τη διπλωματία, ούτως ώστε η Ανατολική Μεσόγειος να γίνει ένας χώρος σταθερότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Προς όφελος όλων, δεν πρέπει να αποτελεί πρόσφορο έδαφος για προσωπικές φιλοδοξίες», συνεχίζει η κα. Παρλί.

La Méditerranée orientale se transforme en un espace de tensions. Le respect du droit international doit être la règle et non l'exception. Avec nos partenaires chypriotes, grecs et italiens nous entamons un exercice militaire dès aujourd'hui avec des moyens aériens et maritimes