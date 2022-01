Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έκοψε νομίσματα με την ποιήτρια Μάγια Αγγέλου - την πρώτη μαύρη γυναίκα που εμφανίζεται ποτέ στο νόμισμα των 25 λεπτών των ΗΠΑ, γνωστό ως τέταρτο.

Η Αγγέλου, ποιήτρια και ακτιβίστρια, ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα που έγραψε και ερμήνευσε ποίημα σε μια προεδρική ορκωμοσία.

Έγινε διάσημη με την πρωτοποριακή αυτοβιογραφία της το 1969, I Know Why the Caged Bird Sings, για την παιδική της ηλικία στο Deep South.

Έλαβε δεκάδες τιμητικούς τίτλους και έγραψε πάνω από 30 έργα μπεστ σέλερ.

Το 2010, της απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας - το υψηλότερο βραβείο πολιτών των ΗΠΑ - από τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Σχεδιάζονται νομίσματα για άλλες πρωτοπόρες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένου μιας αστροναύτη, μιας αρχηγού φυλής και μιας ηθοποιού - ως μέρος του προγράμματος American Women Quarters.

Η κίνηση χαιρετίστηκε από την πρώτη γυναίκα υπουργό Οικονομικών του έθνους.

"Κάθε φορά που επανασχεδιάζουμε το νόμισμά μας, έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάτι για τη χώρα μας - τι εκτιμούμε και πώς έχουμε προχωρήσει ως κοινωνία", δήλωσε η Janet Yellen σε δήλωση τη Δευτέρα.

Ο Αγγέλου - συγγραφέας και κοινωνικός ακτιβιστής - πέθανε το 2014 σε ηλικία 86 ετών.

Πηγή: BBC

