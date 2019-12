Μια μαγευτική φωτογραφία της Κρήτης όπως δεν την έχετε ξαναδεί, από (πολύ) ψηλά, από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη, δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Twitter o Ιταλός αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), Λούκα Παρμιτάνο. Στη φωτογραφία διακρίνονται επίσης, μεταξύ άλλων, η Αττική και μέρος της Εύβοιας.



«Η λάμψη του ήλιου υπογραμμίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ θάλασσας και γης» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παρμιτάνο. Η φωτογραφία, που δημοσιεύθηκε στις 8 Δεκεμβρίου, έχει γίνει viral, ιδιαίτερα στους Ιταλούς, με 475 retweet και 2,5 χιλιάδες επισημάνεις «μού αρέσει».

Il riflesso del sole evidenzia l’interazione tra mare e terra.



The sun glint highlights the interaction between sea and land. #MissionBeyond pic.twitter.com/TbSZRo0JEz