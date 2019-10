Για την έγκριση της συμφωνίας με την ΕΕ για το Brexit, συνεδριάζει αυτή την ώρα το βρετανικό κοινοβούλιο.

Κατά την εισηγητική του ομιλία, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον διαβεβαίωσε σήμερα, πως η συμφωνία είναι ένας «νέος τρόπος για να προχωρήσουμε» αναφερόμενος τόσο στη Βρετανία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

