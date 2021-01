Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητεί με τις Pfizer/Biontech την δυνατότητα παραγγελίας επιπλέον δόσεων εμβολίων κατά της της Covid-19, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αγοράσει επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech, ανακοίνωσε την περασμένη Τρίτη μέσω του Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι 27 χώρες – μέλη θα έχουν επομένως 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου, το οποίο έχει κριθεί ασφαλές και αποτελεσματικό, είχε διευκρινίσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητεί με τις Pfizer/Biontech την δυνατότητα παραγγελίας επιπλέον δόσεων του εμβολίου κατά της Covid-19, πέραν των 300 εκατομμυρίων δόσεων που προβλέπει το παρόν συμβόλαιο, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει εάν υπάρχει τρόπος για την προσθήκη επιπλέον δόσεων σε αυτές που προβλέπει η συμφωνία που ήδη έχουμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η διασφάλιση ενός χαρτοφυλακίου με ποικιλία εμβολίων, τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν αρμόδιος για θέματα υγείας Στεφάν Nτε Κερμέκερ υπογραμμίζοντας ότι «αυτό το χαρτοφυλάκιο αναπτύχθηκε σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας».

«Όταν διαπραγματευόμασταν με τις έξι εταιρείες και με άλλες εταιρείες δεν υπήρχε βεβαιότητα ότι κάποιο από αυτά τα εμβόλια θα θεωρείτο ασφαλές και αποτελεσματικό από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ)», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Επιπροσθέτως σημείωσε ότι «η βασική φιλοσοφία της στρατηγικής ήταν η ΕΕ να αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο με ποικιλία, να εξασφαλίσει δόσεις από διαφορετικές εταιρείες» έτσι ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες ένα ή περισσότερα εμβόλια να είναι ασφαλή και αποτελεσματικά.

Η απόφαση έρχεται μετά από απρόσμενες καθυστερήσεις στις κλινικές δοκιμές άλλων υποψήφιων εμβολίων κατά της COVID-19 που είχε παραγγείλει η ΕΕ, αναγκάζοντας έτσι το μπλοκ και άλλα κράτη με ισχυρές οικονομίες να βασιστούν σε δόσεις από μικρότερο αριθμό παρασκευαστών από ό,τι σχεδιαζόταν αρχικά.

