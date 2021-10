Με ένα εκτενές ρεπορτάζ του το παγκόσμιο μέσο ενημέρωσης CNN ανέφερε πως στις αρχές Οκτωβρίου η Κίνα έστειλε 38 πολεμικά αεροσκάφη στους ουρανούς γύρω από την Ταϊβάν, με τον αριθμό των κινεζικών στρατιωτικών μέσων να συνιστά τον μεγαλύτερο που παραβίασαν τη Ζώνη Ταυτοποίησης Αεράμυνας του νησιού μέσα σε μια μέρα από τότε που η Ταϊπέι άρχισε να αναφέρει δημόσια τέτοιες δραστηριότητες πέρυσι.

Τα αεροσκάφη της Αεροπορίας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLAAF) ήρθαν σε δύο κύματα, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας. Είκοσι πέντε πολεμικά αεροσκάφη της PLA εισήλθαν στη νοτιοδυτική γωνία του ADIZ κατά τη διάρκεια της ημέρας και άλλα 13 αεροσκάφη εισήλθαν στο νοτιοδυτικό ADIZ του νησιού το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου. «Ενώ τα κινεζικά αεροπλάνα την απογευματινή πτήση παρέμειναν στο ακραίο νοτιοδυτικό τμήμα του ADIZ, τα αεροπλάνα που συμμετείχαν στη βραδινή πτήση πέταξαν μέσα από την αμυντική ζώνη και συνδέθηκαν προς τα βορειοανατολικά προτού αλλάξουν πορεία και επιστρέψουν στην ηπειρωτική Κίνα», ανέφερε σε δήλωσή του το υπουργείο Άμυνας της χώρας, ξεκαθαρίζοντας πως τα 25 αεροσκάφη της PLA που συμμετείχαν στην εισβολή στο φως της ημέρας περιελάμβαναν 18 μαχητικά J-16, τέσσερα μαχητικά Su-30, δύο βομβαρδιστικά H-6 και ένα αεροσκάφος ανθυποβρυχιακού πολέμου Y-8.

