Σε μια σπάνια κίνηση, η έφηβη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ έδειξε ευθέως την υποστήριξή της στον Τζο Μπάιντεν, προτρέποντας τους ψηφοφόρους που ανησυχούν για το περιβάλλον να κάνουν τις φωνές τους να ακουστούν στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.



Η 17χρονη Σουηδή ανέφερε σε ένα tweet της ότι κανονικά δεν ασχολείται με κομματικά, αλλά ότι «οι επερχόμενες εκλογές στις ΗΠΑ είναι πάνω από όλα αυτά».

«Από την άποψη του κλίματος, έχουμε ξεπεράσει προ πολλού το φτάνει πια και πολλοί από εσάς φυσικά υποστηρίξατε άλλους υποψηφίους. Αλλά, εννοώ... ξέρετε... γαμώτο! Απλώς οργανωθείτε και ζητήστε από όλους να ψηφίσουν #Biden», έγραψε.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O