Έχοντας διαπλεύσει τη μισή υδρόγειο κινούμενη «σε λάθος κατεύθυνση», η νεαρή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε σήμερα ότι ψάχνει να βρει ένα σκάφος που θα πραγματοποιήσει το ταξίδι από τις ΗΠΑ στην Ισπανία, όπου θα διεξαχθεί η προσεχής διεθνή διάσκεψη για το κλίμα.

«Χρειάζομαι να βρω έναν τρόπο για να διασχίσω τον Ατλαντικό τον Νοέμβριο ... Εάν κάποιος μπορούσε να μου βρει ένα μέσο μεταφοράς, θα ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων», έγραψε στο Twitter η 16χρονη Σουηδέζα που αρνείται να πάρει αεροπλάνο, ένα πολύ ρυπογόνο μέσο μεταφοράς.

Η Γκρέτα είχε διαπλεύσει τον Ατλαντικό με ιστιοφόρο για να μεταβεί στη διεθνή διάσκεψη για το κλίμα, την COP25, η οποία αρχικά θα πραγματοποιείτο στη Χιλή. Η διάσκεψη θα διεξαχθεί τελικά από 2 έως 13 Δεκεμβρίου στη Μαδρίτη, λόγω της κοινωνικής κρίσης που συγκλονίζει τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η ηγερία της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, από την οποία ξεκίνησε η παγκόσμια κινητοποίηση, αναχώρησε τον Αύγουστο από το Πλίμουθ της Αγγλίας μαζί με τον πατέρα της με αγωνιστικό ιστιοφόρο μηδενικών εκπομπών άνθρακα, μέχρι τη Νέα Υόρκη. Το σκάφος οδηγούσε ο Πιέρ Κασιράγκι, γιος της πριγκίπισσας Καρολίνας του Μονακό.

Η Γκρέτα συμμετείχε τον Σεπτέμβριο στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στη Νέα Υόρκη, και στη συνέχεια διέσχισε τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

«Καθώς η COP25 μεταφέρθηκε από το Σαντιάγο στη Μαδρίτη, θα χρειαστώ βοήθεια. Αποδεικνύεται ότι διέσχισα τη μισή υδρόγειο παίρνοντας λανθασμένη κατεύθυνση», έγραψε ειρωνικά.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ βρίσκεται σήμερα στο Λος Αντζελες για να λάβει μέρος στην εβδομαδιαία πορεία για το κλίμα του κινήματος FridaysForFuture.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

-> https://t.co/vFQQcLTh2U