Τον τίτλο του προσώπου της Χρονιάς για το 2019 έδωσε το περιοδικό Time στην Σουηδή μαθήτρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία ενέπνευσε το κίνημα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η 16χρονη είναι το νεότερο πρόσωπο που διαλέγει το περιοδικό για Πρόσωπο της Χρονιάς, από το 1927 όταν ξεκίνησε την εν λόγω παράδοση. Το περιοδικό φιλοξενεί στο εξώφυλλο του μία φωτογραφία της Τούνμπεργκ με τον τίτλο «Η δύναμη της νιότης».

Την απόφαση ανακοίνωσε στο NBC ο αρχισυντάκτης του Time, Έντουαρντ Φέλσενθάλ. «Έγινε η μεγαλύτερη φωνή του μεγαλύτερου ζητήματος ου αντιμετωπίζει ο πλανήτης φέτος, ερχόμενη στην ουσία από το πουθενά για να ηγηθεί ενός παγκόσμιου κινήματος», είπε ο αρχισυντάκτης του περιοδικού.

