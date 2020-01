Το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ» εντόπισε την Τετάρτη, στα ανοιχτά των λιβυκών ακτών, μια τουρκική φρεγάτα η οποία συνόδευε ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης, όπως ανέφερε σήμερα μια γαλλική στρατιωτική πηγή.

