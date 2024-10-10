Ο τυφώνας Milton άρχισε να πλήττει τη Φλόριντα περίπου στις 20:30 (τοπική ώρα) 03:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, εξασθενημένος στην Κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, με ταχύτητα ανέμων 195 χλμ / ώρα, κοντά στη νήσο Σιέστα Κι, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

Στις 23:00 (τοπική ώρα) 06:00 ώρα Ελλάδας η ταχύτητα των ανέμων είχε μειωθεί στα 165 χλμ / ώρα υποβιβάζοντας τον Μίλτον στην Κατηγορία 2, ενώ εξακολουθεί να θεωρείται ακραία επικίνδυνος.

Το μάτι του κυκλώνα πλησιάζει το Ορλάντο, στο κέντρο της Φλόριντα.

Τουλάχιστον δύο θάνατοι αναφέρθηκαν σε κοινότητα συνταξιούχων μετά από ανεμοστρόβιλο στο Fort Pierce στην ανατολική ακτή της Φλόριντα, μετέδωσε το NBC News, επικαλούμενο τον σερίφη της κομητείας St. Lucie, Κιθ Πίρσον.

Τα νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ανέρχονται στα 2 εκατομμύρια.

