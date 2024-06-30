Εκλογές στη Γαλλία: Τι ξέρουμε έως τώρα

Οι βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία θεωρούνται για πολλούς ιστορικές. Ας δούμε συνοπτικά τι ξέρουμε έως τώρα:

- Το ακροδεξιό κόμμα "Εθνική Συσπείρωση" της Μαρίν Λεπέν κατέκτησε την πρώτη θέση με 34%, όπως προκύπτει από τα exit polls

- Επίσης, τα exit polls δίνουν στο Νέο Λαϊκό Μέτωπο τη δεύτερη θέση με ποσοστό 28%.

- Στην τρίτη θέση βρίσκεται το κόμμα "Αναγέννηση" του Μακρόν που φαίνεται πως συγκεντρώνει 20,3%.

Ο Μακρόν προέτρεψε τους ψηφοφόρους να μπλοκάρουν την ακροδεξιά στον δεύτερο γύρο των εκλογών και ζήτησε μια «ευρεία» συμμαχία μεταξύ «ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών» υποψηφίων.

Η Μαρίν Λεπέν, μετά τα exit polls, δήλωσε πως το κόμμα του Μακρόν σχεδόν "αφανίστηκε". Ο προστατευόμενος της Λεπέν, Ζορντάν Μπαρντελά, είπε πως αυτές οι εκλογές είναι οι πιο σημαντικές τα τελευταία 60 χρόνια.

Ο Ζαν-Λικ Μελενσόν του αριστερού "Νέου Λαϊκού Μετώπου υποσχέθηκε να "αποσύρει" υποψηφίους σε περιοχές όπου το κόμμα του θα λάβει την τρίτη θέση, ώστε να δώσει μεγαλύτερες πιθανότητες να ηττηθεί η ακροδεξιά

