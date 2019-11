Στο διάστημα στρέφει την προσοχή του το ΝΑΤΟ, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τη Μόσχα.

Συγκεκριμένα, ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, προσδιόρισε χθες το διάστημα ως επιχειρησιακό πεδίο του ΝΑΤΟ, μαζί με τον αέρα, την ξηρά, τη θάλασσα και τον κυβερνοχώρο.

Ο Στόλτενμπεργκ είπε ότι οι στόχοι αυτής της απόφασης είναι ειρηνικοί, ότι δεν τίθεται ζήτημα ανάπτυξης οπλισμού στο διάστημα, αλλά η συμμαχία πρέπει να προστατεύσει τα πολιτικά και στρατιωτικά του συμφέροντα.

Επεσήμανε ότι σε τροχιά γύρω από τη γη βρίσκονται αυτή τη στιγμή 2.000 δορυφόροι και πως το διάστημα είναι κεντρικό ζήτημα για την άμυνα της συμμαχίας.

Ρωσικό ΥΠΕΞ: Μετατρέπουν το διάστημα σε στρατιωτική αρένα

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε «ανησυχητική δήλωση» τον προσδιορισμό του διαστήματος ως επιχειρησιακό πεδίο του ΝΑΤΟ.

«Πρόκειται για ανησυχητική δήλωση. Μετατρέποντας το διάστημα σε αρένα στρατιωτικής αναμέτρησης δεν υπηρετεί την ασφάλεια καμιάς χώρας στον κόσμο», τόνισε η Ζαχάροβα.

Διεμήνυσε επίσης ότι η Μόσχα θα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του ΝΑΤΟ για να διαπιστώσει ότι όντως δεν προτίθεται να αναπτύξει οπλισμό στο διάστημα, όπως ισχυρίζεται.

