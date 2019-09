Τις τελευταίες μέρες κάνει τον γύρο του κόσμου ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Twitter της αστυνομία του Λος Άντζελες.

Το βίντεο που διαδόθηκε με απίστευτη ταχύτητα στο διαδίκτυο δείχνει μια άστεγη γυναίκα να τραγουδάει όπερα. Πρόκειται για μια 52χρονη τραγουδίστρια του κλασσικού τραγουδιού, την Έμιλι Ζαμούρκα, η οποία αρρώστησε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλύψει τα ιατρικά της έξοδα και τελικά κατέληξε να μείνει άστεγη.

Από το βίντεο φαίνεται να την αναγνώρισαν φίλοι της, οι οποίοι και αποκάλυψαν την ιστορία της. Επίσης, γνωστοποίησαν ότι της είχαν κλέψει στο δρόμο το βιολί της, αξίας 10.000 δολαρίων.

Στο βίντεο η γυναίκα ερμηνεύει μια άρια του Πουτσίνι στον αστυνομικό που την βιντεοσκοπεί.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX