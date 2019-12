Στη δυτική Πολωνία, κάτω από τους λόφους και τα δάση, βρίσκεται ένα ξεχασμένο δίκτυο υπόγειων σηράγγων και οχυρώσεων που χτίστηκε αρχικά ως αμυντική γραμμή για τη ναζιστική Γερμανία.

Ήταν κάποτε μέρος του πλέον τεχνολογικά προηγμένου συστήματος οχύρωσης της ναζιστικής Γερμανίας, αλλά τώρα έχει εντελώς διαφορετικό σκοπό.

Αποτελώντας μέρος του Nietoperek Nature Reserve, οι σήραγγες έχουν γίνει η μεγαλύτερη περιοχή χειμέριας νάρκης για νυχτερίδες στη Βόρεια Ευρώπη.

Η ιστορία των τούνελ χρονολογείται από το 1930 όταν η Γερμανία αποφάσισε να ενισχύσει τα Ανατολικά της σύνορα χτίζοντας ένα εκτεταμένο σύστημα οχύρωσης γνωστό ως το «Ostwall» (Ανατολικό τείχος).

