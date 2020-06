Η ανιψιά του Τραμπ θα αποκαλύψει στο βιβλίο της μυστικά της οικογένειας

Το βιβλίο της Μαίρη Τραμπ με τίτλο "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" θα κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου, διευκρίνισε ο οίκος Simon & Schuster.