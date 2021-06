Ερευνητές στο Ισραήλ εντόπισαν έναν άγνωστο έως τώρα πρόγονο των Νεάντερταλ, που ονόμασαν Nesher Ramla Homo, ο οποίος ζούσε για πολύ καιρό στη Μέση Ανατολή παράλληλα με το δικό μας είδος, τον Homo sapiens, πριν 120.000 έως 140.000 χρόνια και ίσως είχε έλθει σε επιμιξία μαζί του και σε ανταλλαγή γνώσεων.

