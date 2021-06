Η διάσημη Ιρανοβρετανή δημοσιογράφος Κριστιάν Αμανπούρ, από τα πρώτα ονόματα του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι δίνει μια μεγάλη μάχη για την υγεία της, καθώς πάσχει από καρκίνο των ωοθηκών και θα υποβληθεί σε χημειοθεραπεία.

«Τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες βίωσα πολλά σκαμπανεβάσματα επειδή, όπως εκατομμύρια άλλες γυναίκες σε όλον τον κόσμο, διαγνώστηκα με καρκίνο στις ωοθήκες», αποκάλυψε η 63χρονη δημοσιογράφος που σήμερα έχει την έδρα της στο Λονδίνο.

Όπως είπε, ήδη υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου και θα ακολουθήσουν «πολλοί μήνες χημειοθεραπείας», αλλά δεν διευκρίνισε αν θα μείνει μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό.

«Έχω εμπιστοσύνη στο μέλλον» τόνισε η δημοσιογράφος. «Έχω την τύχη να έχω ασφάλεια απίστευτους γιατρούς που με φροντίζουν και φυσικά τον εκπληκτικό NHS (βρετανικό ΕΣΥ)».

