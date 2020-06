Ούτε η πολύ πρόσφατη εγχείσηση στο γόνατο στην οποία υπεβλήθη, ούτε προβλήματα βάδισης, ούτε φυσικά κι οι πατερίτσες ήταν δυνατόν να την σταματήσουν...

Ο λόγος για την Μαντόνα που έδωσε από τους πρώτους "το παρών" στην χθεσινή διαδήλωση κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας "Βlack Lives Matter" στο Λονδίνο.

Η αγαπημένη σταρ συμμετείχε στην διαδήλωση μαζί με τα παιδιά της τα οποία και έχει υιοθετήσει από την Αφρική.

