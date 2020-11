Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε συμφωνία με την κοινοπραξία BioNTech/Pfizer για τη διάθεση του εμβολίου που παρασκευάζει για την Covid-19, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου με ανάρτησή της στο Twitter.

"Αυτή η 5η συμφωνία είναι άλλο ένα ορόσημο στις προσπάθειές μας να παράσχουμε σε όλους τους πολίτες έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπιστεί η πανδημία", πρόσθεσε η Επίτροπος.

Η Pfizer και η BioNTech ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι θα υποβάλουν αίτημα την Παρασκευή στον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για επείγουσα χρήση εξουσιοδότησης (EUA) του υποψηφίου εμβολίου mRNA, BNT162b2 κατά του SARS-CoV-2, το οποίο θα επιτρέψει ενδεχομένως τη χρήση του εμβολίου στον πληθυσμό υψηλού κινδύνου στις ΗΠΑ από τα μέσα έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2020, αναφέρεται σε σχετική τους ανακοίνωση.

Όλα οδηγούν σε μια ιστορική στιγμή, ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά σε ανάρτησή του στο Twitter.

