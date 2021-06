Ναυτικό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, όταν ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές κατά του βρετανικού αντιτορπιλικού HMS Defender, ενώ ρωσικό βομβαρδιστικό έριξε βόμβες υψηλής θραυσματοποίησης στην πορεία του ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Το Ιnterfax επικαλείται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, που υποστηρίζει ότι το βρετανικό πλοίο είχε διεισδύσει σε βάθος 3 χιλιομέτρων στα ρωσικά ύδατα.

Το HSM Defender αποχώρησε από την περιοχή αμέσως μετά το ναυτικό επεισόδιο.

Η Ρωσία κατηγορεί το βρετανικό αντιτορπιλικό για παραβίαση των θαλασσίων συνόρων στην περιοχή.

«To αντιτορπιλικό είχε προειδοποιηθεί ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όπλα αν παραβιάσει τα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δεν αντέδρασε στην προειδοποίηση» σχολιάζει το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Νωρίτερα, η Μόσχα κάλεσε τις ΗΠΑ και τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

«Ευχαριστούμε την Οδησσό για τη φιλοξενία της. Σήμερα αναχωρήσαμε με το HNLMS Evertsen για να συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας στη Μαύρη Θάλασσα» ανέφερε το πλήρωμα του HMS Defender την Τρίτη στο λογαριασμό του στο Twitter.

Thank you for your hospitality, Odesa. Today we have departed with @HNLMS_Evertsen to continue our operations in the Black Sea @UKinUkraine @kon_marine @NATO #CSG21 #WeAreNATO pic.twitter.com/4ycbSsxxg3