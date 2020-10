Ένα άρθρο γνώμης με τον τίτλο «Γιατί οι νεοναζί ηγέτες της Χρυσής Αυγής τη γλίτωναν για τόσο καιρό» που υπογράφει ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Ντάνιελ Τρίλινγκ στον Guardian αναφέρεται στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Τελικά, ο ηγέτης ενός κόμματος του οποίου οι υποστηρικτές απειλούσαν με «εμφύλιο πόλεμο» και να μετατρέψουν τα δέρματα των μεταναστών σε αμπαζούρ δεν μπορούσαν καν να αντιμετωπίσουν την κρίση αυτοπροσώπως. Ο Νίκος Μιχαολιάκος, όπως και άλλα ανώτερα στελέχη της Χρυσής Αυγής, απουσίαζαν χθες από το δικαστήριο στην Αθήνα καθώς η δικαστής διάβασε μια σειρά καταδικαστικών αποφάσεων για το νεοναζιστικό κόμμα. Η Χρυσή Αυγή, η οποία ξεχώρισε εν μέσω της οικονομικής κρίσης της Ευρώπης πριν από μια δεκαετία, και είναι υπεύθυνη για μια πολυετή εκστρατεία βίας και εκφοβισμού εναντίον μεταναστών, κοινοτήτων LGBTQ και πολιτικών αντιπάλων, κρίθηκε ως εγκληματική οργάνωση, γράφει ο Τρίλινγκ

Επτά από τους πρώην βουλευτές του κόμματος, συμπεριλαμβανομένου του Μιχαλολιάκου, έχουν κριθεί ένοχοι για τη διεύθυνση της οργάνωσης, ενώ μια σειρά μελών είναι ένοχοι για εγκλήματα, όπως δολοφονία, απόπειρα δολοφονίας και κατοχή όπλων. Ορισμένοι τώρα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως 15 ετών. Είναι το αποκορύφωμα μιας μακράς δικαστικής διαδικασίας που ορισμένοι αγωνιστές έχουν ονομάσει τη μεγαλύτερη δίκη των Ναζί από τη Νυρεμβέργη, που προκλήθηκε από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ενός αντιφασίστα Έλληνα ράπερ, το 2013 - σε μια εποχή που το κόμμα ήταν το τρίτο της Ελλάδας - μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, σημειώνει.

Η δίκη, η οποία διήρκεσε περισσότερα από πέντε χρόνια, έχει ήδη σταματήσει αποτελεσματικά τη λειτουργία της Χρυσής Αυγής. Η ετυμηγορία προσφέρει τώρα στην Ελλάδα την ευκαιρία να κλείσει ένα οδυνηρό κεφάλαιο στην πρόσφατη ιστορία του. Γεννήθηκε από το φασιστικό περιβάλλον της ακροδεξιάς στρατιωτικής δικτατορίας που κυβέρνησε την Ελλάδα μεταξύ 1967 και 1974 και στην Χρυσή Αυγή δόθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία της από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Καθώς η Ελλάδα αγωνίστηκε από μια βαθιά οικονομική ύφεση, και υπήρχε δημόσιος θυμός για την λιτότητα που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως λύση το κόμμα προσέλκυσε πρωτοφανή υποστήριξη, προσθέτει ο ίδιος.

Επέλεξε γνωστούς στόχους για να κατηγορηθούν για την κατάσταση της Ελλάδας: μετανάστες και πρόσφυγες, πολιτικούς και παγκόσμια τραπεζική ελίτ. Όμως αυτή η ακροδεξιά ρητορική υποστηρίχθηκε από μια παραστρατιωτική οργάνωση που λειτουργούσε παράλληλα με το πολιτικό κόμμα, και με λατρεία στις ναζιστικές πεποιθήσεις. Καθώς η Χρυσή Αυγή μεγάλωνε, ομάδες επιθέσεων με ένστολα μέλη, μερικές φορές οπλισμένες, προσπάθησαν να καταλάβουν γειτονιές σε ελληνικές πόλεις κάνοντας επιθέσεις και εκφοβίζοντας τμήματα του τοπικού πληθυσμού. Μεγάλο μέρος της βίας πραγματοποιήθηκε δημοσίως - αλλά για χρόνια παρέμενε ατιμώρητη.

Πριν από την ετυμηγορία, πολιτικοί ηγέτες της Αριστεράς και Δεξιάς εκφράστηκαν με κοινό τόνο. «Η Ελλάδα υπέφερε όσο λίγες χώρες από τον ναζισμό», έγραψε ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης σε εφημερίδα, αναφερόμενος στην καταστροφική κατοχή της χώρας από τη Γερμανία κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. «Δεν υπάρχει θέση στη χώρα μας για μιμητές και οπαδούς της.» Όμως η συμφιλίωση απαιτεί αλήθεια και η δίκη εγείρει μια σειρά ερωτημάτων που πρέπει να απαντηθούν.

Γιατί, πάνω απ 'όλα, επιτράπηκε στην Χρυσή Αυγή να λειτουργεί ανεμπόδιστα για τόσο καιρό; Το κόμμα συνδέεται με μια σειρά σοβαρών επιθέσεων που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990, αλλά για χρόνια η πολιτική τάξη της Ελλάδας φαινόταν απρόθυμη να επιβάλει τον νόμο: όπως μας λέει ο Κωστής Παπαϊωάννου, ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρακολουθεί τη δίκη, «μια μακρά παράδοση ατιμωρησίας για ρατσιστικές επιθέσεις »επέτρεψε στη Χρυσή Αυγή να« συνυπάρξει »με την Ελλάδα. Υπήρξαν ισχυρισμοί ότι ορισμένοι αστυνομικοί συμφωνούσαν με την Χρυσή Αυγή: τα αποδεικτικά στοιχεία που ακούστηκαν στο δικαστήριο αποκάλυψαν άμεση επαφή μεταξύ των μελών της Χρυσής Αυγής και αρκετών αστυνομικών. Θα εξεταστούν πλήρως αυτές οι συνδέσεις;

Το κείμενο επίσης αναφέρεται στο πως πολιτικά κόμματα αντιμετώπισαν την εκλογική επιτυχία της Χρυσής Αυγής ενώ εκφράζει το ερώτημα του γιατί οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ και οι διεθνείς δανειστές επέμειναν με τόσο αυστηρούς όρους που συνδέονται με τη διάσωση της Ελλάδας, όταν ήταν προφανές ότι διαλύουν τον κοινωνικό ιστό της χώρας;

Η ελληνική κοινωνία πρέπει σίγουρα να αντιμετωπίσει ένα άβολο ερώτημα, συγκεκριμένα γιατί χρειάστηκε η δολοφονία ενός Έλληνα -του Παύλου Φύσα - για να πυροδοτήσει μια αποφασιστική αντίδραση εναντίον της Χρυσής Αυγής, όταν μια καλά τεκμηριωμένη σειρά επιθέσεων εναντίον μεταναστών απέτυχε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα, σημειώνει ο αρθρογράφος του Guardian

Τέτοια ερωτήματα έχουν σημασία - και όχι μόνο για την Ελλάδα. Θα ήταν εύκολο να γράψουμε τη Χρυσή Αυγή ως εκτροπή στις πιο σκοτεινές στιγμές του 20ού αιώνα που θεωρείται θέμα ποινικής δικαιοσύνης. Όμως, η ακροδεξιά βία είναι από πολλές απόψεις ένα σύμπτωμα ενός προβλήματος, όχι η αιτία του - και οι συνθήκες που την γέννησαν βρίσκονται και σε άλλα μέρη του κόσμου σήμερα. Δεν λατρεύουν κρυφά όλοι οι ακροδεξιοί εθνικιστές τον Χίτλερ και δεν ενορχηστρώνουν όλοι τη βία με τον τρόπο που έκανε η Χρυσή Αυγή. Όμως η ακροδεξιά κοσμοθεωρία είναι εγγενώς βίαιη: προσφέρει μια μόνο εξήγηση για την κοινωνική δυσαρέσκεια, δηλαδή ότι το έθνος έχει μολυνθεί από λάθος είδος ανθρώπων και η λύση έγκειται στην απομάκρυνσή τους. Μερικοί επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη βία ως οδό προς την εξουσία. Άλλοι επιδιώκουν την εξουσία τους ώστε να μπορούν να κάνουν τη βία τους νόμιμη.

Πολύ συχνά, υπάρχει πειρασμός να αρνηθούμε αυτήν την απειλή βίας. να το εξηγήσουμε ως ένα συνηθισμένο, ακόμη και λογικό μέρος της πολιτικής. Ακόμα και σε μια περίπτωση τόσο ακραία όσο η Χρυσή Αυγή, κάποιοι το έχουν δοκιμάσει: τον Ιούλιο του 2013, δύο μήνες πριν από τη δολοφονία του Φύσσα, ο Τάκης Θεοδωρακόπουλος έγραψε στη στήλη του στο περιοδικό «The Spectator» ότι τα μέλη της ήταν «παλιάς σχολής πατριώτες Έλληνες» οι οποίοι ήταν οργισμένοι με τη μετανάστευση και την πολιτική ορθότητα, αναφέρει ο συντάκτης του Guardian.

Ίσως το πιο σημαντικό για τη δίκη δεν είναι αυτό που αποκάλυψε για τους κατηγορούμενους, αλλά για τους ανθρώπους που αντεπιτέθηκαν. Χωρίς τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους που τεκμηρίωσαν τη ρατσιστική βία, τους αντιφασιστικούς ακτιβιστές που οργάνωσαν μαζικές διαμαρτυρίες, τις εθελοντικές νομικές ομάδες και τα θύματα και τους μάρτυρες που έδωσαν αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο, αυτή η ετυμηγορία δεν θα υπήρχε.

Ο ρατσισμός, οι διακρίσεις και ο ακροδεξίος εθνικισμός δεν εξαφανίστηκαν από την Ελλάδα - και ούτε αλλού - αλλά ένα κίνημα που προσπάθησε να τα οργανώσει στην πιο τρομακτική βία έχει καταρρεύσει.

Ο Daniel Trilling είναι ο συγγραφέας του Lights in the Distance: Exile and Refuge at the Borders of Europe, and Bloody Nasty People: The Rise of the Britain's Far Right

Πηγή: Guardian