Μετά από 11 εβδομάδες οι κάτοικοι της Γουχάν είναι ελεύθεροι να ταξιδέψουν και οι κάτοικοι υποδέχονται την άρση των μέτρων με μια γιορτή φωτός.

Η καραντίνα στη Γουχάν, απ’ όπου ξεκίνησε η πανδημία του κορωνοϊού, επιβλήθηκε στις 23 Ιανουαρίου.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα τότε με τους κατoίκους να φωνάζουν από τα μπαλκόνια τους ότι το Γουχάν αγωνίζεται.

Δυόμιση μήνες μετά τα κτήρια φωτίστηκαν, ακούγονταν καραμούζες, ενώ άνθρωποι με προστατευτικές στολές ανέμιζαν σημαίες.

Τα αυτοκίνητα βγήκαν στους δρόμους, οι γέφυρες άνοιξαν και η πόλη απέκτησε ξανά ζωή, μετά από 73 μέρες καραντίνας.

A midnight light show brightened up #Wuhan's skyline Wednesday as the central Chinese city entered its first day post-lockdown. The display was a tribute to heroes in the battle against the novel #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/y3h4Q3BXBl