Το 1977, όταν ο γιος του Γουόρεν Μπάφετ, Πίτερ, έγινε 19 ετών, έλαβε την κληρονομιά που του άφησε ο πατέρας του: τα έσοδα από την πώληση της φάρμας του παππού του, τα οποία ο πατέρας του μετέτρεψε σε μετοχές της Berkshire Hathaway αξίας τότε 90.000 δολ.

«Κατάλαβα ότι δεν είχα να περιμένω τίποτα άλλο», ανέφερε το 2010 ο Πίτερ, που έχει βραβευτεί με το Emmy για την καριέρα του ως μουσικός, σε βιβλίο του με τον τίτλο: «Life Is What You Make It»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNBC, τα αδέλφια του έλαβαν τεράστια ποσά από τον πατέρα τους για να κάνουν φιλανθρωπίες. Ο ίδιος πήρε μόνο τις μετοχές των 90.000 δολ. που αν τις είχε κρατήσει θα άξιζαν σήμερα 200 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει, δεν μετάνιωσε ποτέ που δεν τις κράτησε.

Τι κάνει λοιπόν ένας έφηβος φοιτητής με όλα αυτά τα λεφτά; Τα ξοδεύει σε κάποιο εντυπωσιακό αυτοκίνητο, αγοράζει ένα πολυτελές διαμέρισμα; Όπως γράφει ο Πίτερ στο βιβλίο του, τα αδέλφια του ξόδεψαν πολύ γρήγορα τα δικά τους χρήματα κι ο ίδιος δεν θέλησε να ακολουθήσει το παράδειγμά τους.

Οταν πήρε τις μετοχές από τον πατέρα του, είχε ήδη αποφασίσει να γίνει μουσικός. Ετσι, τις πούλησε και αποφάσισε να πάρει τον χρόνο του για να δει τι πώς θα πραγματοποιήσει το όνειρό του.

Η πρώτη του κίνηση ήταν να παρατήσει το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Έβαλε κάτω τον προϋπολογισμό του και μετακόμισε σε ένα μικρό διαμέρισμα – στούντιο στο Σαν Φρανσίσκο. Η μόνη του υπερβολή ήταν να επεκτείνει τη δισκοθήκη του και γενικά τον μουσικό εξοπλισμό του. Φρόντισε να τελειοποιηθεί ως πιανίστας και μουσικός παραγωγός και πειραματίστηκε επί ώρες με τεχνικές ηχογράφησης.

Με τον καιρό κατάφερε να ξεκινήσει μια επιτυχημένη καριέρα, αλλά το μεγάλο μπαμ έγινε μια μέρα που έπλενε το παλιό αυτοκίνητό του. Ενας γείτονας σταμάτησε και τον ρώτησε τι δουλειά κάνει. Του απάντησε ότι είναι συνθέτης και τότε ο γείτονας τον σύστησε στον γαμπρό του, έναν animator που έχει χρειαζόταν μελωδίες για να διαφημίσει ένα καινούργιο καλωδιακό κανάλι.

Το κανάλι αυτό ήταν, όπως αποδείχθηκε κατά τη δεκαετία του ’80 εξελίχθηκε σε πραγματικό φαινόμενο. Ηταν το ΜΤV.

Σήμερα, στα 62 του ο Πίτερ Μπάφετ έχει εκδόσει πάνω από 12 άλμπουμ κι έχει κάνει δεκάδες επιτυχημένες συνεργασίες.

Όπως λέει, θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει ένα τελείως διαφορετικό μονοπάτι: να τελείωνε το κολέγιο και να έπιανε μια υψηλόμισθη εργασία, ίσως σε μια από τις εταιρείες του πατέρα του, αφήνοντας ανέγγιχτες εκείνες τις μετοχές, οι οποίες από το 1977 μέχρι τις 6 Μαΐου του 2020 θα είχαν απόδοση 250.000%.

Όπως λέει όμως, δεν το μετανιώνει: «χρησιμοποίησα αυτό που μου έδωσε ο πατέρας μου για να αγοράσω κάτι πιο πολύτιμο από τα χρήματα: χρόνο. Κι έτσι κατάφερα να πετύχω σε μια δουλειά που αγαπώ».

Από τα παιδικά του χρόνια, έμαθε ένα πολύτιμο μάθημα από τον πατέρα του: η ουσία δεν είναι να βγάλεις όσα περισσότερα χρήματα μπορείς, αλλά να κάνεις κάτι που σε κάνει να θες να σηκωθείς από το κρεβάτι σου το πρωί.

Ο ίδιος ο Γουόρεν Μπάφετ έκανε αυτό που αγαπούσε περισσότερο: να βγάζει χρήματα, επενδύοντας χρήματα και αυτή σίγουρα είναι μια δουλειά που, αν την κάνεις με πάθος, βγάζεις πραγματικά πολλά χρήματα. Ο ίδιος, ωστόσο, υποστηρίζει πως ποτέ δεν ήταν το χρήμα το κίνητρό του. Και αυτό που συμβουλεύει τους σημερινούς νέους είναι: «διάλεξε τη δουλειά που σου αρέσει, σαν να ήσουν πραγματικά οικονομικά ανεξάρτητος».

