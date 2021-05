Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, θεωρεί ότι το Ισραήλ «πρέπει να επιδείξει τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να σεβαστεί το δικαίωμα στην ελευθερία των ειρηνικών συναθροίσεων», ανακοίνωσε εκπρόσωπός του, καθώς η ένταση βρίσκεται στο κόκκινο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, γύρω από το τέμενος Αλ Άκσα, έναν από τους ιερότερους τόπους του ισλάμ.

Τουλάχιστον 300 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί σε επεισόδια με την ισραηλινή αστυνομία από την Παρασκευή, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ «εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη βία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ» καθώς και «για τις πιθανές εξώσεις παλαιστινιακών οικογενειών από τα σπίτια τους», σημείωσε ο εκπρόσωπός του, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Προτρέπει το Ισραήλ να σταματήσει τις κατεδαφίσεις και τις εξώσεις», πρόσθεσε.

Ο κ. Γκουτέρες παροτρύνει ακόμη τις αρχές του Ισραήλ να τηρήσουν και να σεβαστούν το status quo στους ιερούς τόπους, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Police deployed water canons and arrested several protesters outside #Jerusalem's Old City, on Sunday, as protests continued for a third night against possible Palestinian #evictions from the #SheikhJarrah neighbourhood.#EastJerusalem #Palestine #Israel pic.twitter.com/kTutafXaXF