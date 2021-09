Στην έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Μπράιαν Λάουντρι, σύντροφο της Γκάμπι Πετίτο προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές, στην προσπάθεια να λύσουν το μυστήριο του θανάτου της.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο Μπράιαν Λάουντρι, χρησιμοποίησε χρεωστική κάρτα και αριθμό PIN για λογαριασμούς που δεν του ανήκαν μεταξύ 30 Αυγούστου και 1ης Σεπτεμβρίου.

Το κατηγορητήριο που εκδόθηκε την Τετάρτη από το αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο του Ουαϊόμινγκ λέει ότι ο Λάουντρι απέσπασε πάνω από 1.000 δολάρια μετά από συναλλαγές με την χρεωστική κάρτα.

Ο Λάουντρι αγνοείται αυτή τη στιγμή, με την οικογένειά του να λέει ότι τον είχε δει τελευταία φορά στις 14 Σεπτεμβρίου. Οι αρχές τον αναζητούν σε ένα φυσικό καταφύγιο στη Φλόριντα.

«Ενώ αυτό το ένταλμα σύλληψης επιτρέπει στις αρχές επιβολής του νόμου να συλλάβουν τον Λάουντρι , το FBI και οι συνεργάτες μας σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να ερευνούν τα γεγονότα και τις συνθήκες της δολοφονίας της Πετίτο», δήλωσε ο ειδικός πράκτορας του FBI, Μάικλ Σνάιντερ.

On September 22, 2021, the U.S. District Court of Wyoming issued a federal arrest warrant for Brian Christopher Laundrie pursuant to a Federal Grand Jury indictment related to Mr. Laundrie’s activities following the death of Gabrielle Petito. pic.twitter.com/SSrBVbAeBs