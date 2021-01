Το Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας του Smithsonian σπεύδει να συγκεντρώσει σημαίες, πλακάτ διαμαρτυρίας και άλλα από την εισβολή υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου.

Εκείνη την ημέρα, οι εισβολείς ήρθαν σε στενή επαφή με τη συλλογή έργων τέχνης του Κογκρέσου, στην οποία περιλαμβάνονται πίνακες του John Trumbull και 100 αγάλματα ιστορικών προσωπικοτήτων των ΗΠΑ. Αν και τα έργα τέχνης φαίνεται ότι απέφυγαν σημαντικές φθορές από τους βίαιους εισβολείς, πολλά από τα αντικείμενα που κρατούσαν αυτοί και τα άφησαν πίσω μετά την εκκένωση του Καπιτωλίου ενδέχεται να καταλήξουν σε μουσείο.

Το Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας επιζητά να συγκεντρώσει «αντικείμενα και ιστορίες που θα βοηθούν τις μελλοντικές γεννιές να θυμούνται και να τοποθετούν σε νοηματικό πλαίσιο την 6η Ιανουαρίου και τα επακόλουθα» υπογράμμισε, σε ανακοίνωση, η διευθύντρια του μουσείου, Anthea M. Hartig.

Έχουν ήδη συγκεντρώσει αντικείμενα από την ιστορικής σημασίας ημέρα – την πρώτη εισβολή στο Καπιτώλιο από τον Πόλεμο του 1812 (σ.σ. πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας επί προεδρίας Τζέιμς Μάντισον) –, συμπεριλαμβανομένων αυτοκόλλητων που καλούν σε εξέγερση, σημαίες και μια πινακίδα πάνω στην οποία είναι αναγραμμένη η φράση «Off with their heads: Stop the steal».

«Ως ιστορικός, επιθυμώ να διατηρηθούν τα πάντα» τόνισε, μιλώντας στην Washington Post, η Jane Campbell, πρόεδρος της US Capitol Historical Society. «Πιστεύω ότι αυτοί που έκαναν την επίθεση στο καπιτώλιο είναι στασιαστές, αήθεις και, με κάθε τρόπο, άσχημα νέα... αλλά αν άφησαν πράγματα πίσω, πρέπει να διατηρηθούν και αργότερα να μελετηθούν. Πρέπει να δούμε το “Τι μάθαμε;”».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ