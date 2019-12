Το Μουσείο Άουσβιτς-Μπιρκενάου στην Πολωνία κατακρίνει τον αμερικανικό διαδικτυακό κολοσσό λιανικής Amazon διότι διέθετε προς πώληση χριστουγεννιάτικα στολίδια με φωτογραφίες του άλλοτε ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W

Μάλιστα, προτρέπει την Amazon να τα αφαιρέσει από τον κατάλογό της.

Σε ακόλουθη ανάρτησή του, το μουσείο ανέφερε πως η Amazon απέσυρε τις καταχωρήσεις των προϊόντων που υπέδειξε. Ωστόσο, σε τρίτη ανάρτηση επισημαίνει πως εντόπισε κι άλλα.

Αναφερόταν μεταξύ άλλων σε ένα mousepad κι ένα κεραμικό «χριστουγεννιάτικο στολίδι» στο οποίο εικονίζεται βαγόνι τρένου που μετέφερε Εβραίους στους θαλάμους αερίων.

Another group of products - a mousepad with images from Birkenau and Christmas ornament with a freight train car from Yad Vashem has been removed from @amazon. Thank you to those who reacted, reported and put pressure here. https://t.co/hzJtMAJqNa pic.twitter.com/ZdbEIFoGeQ