H Capricia Penavic Marshall, πρώην επικεφαλής του πρωτοκόλλου των ΗΠΑ έδωσε μια απολαυστική συνέντευξη στο περιοδικό People με αφορμή το νέο της βιβλίο με τίτλο «Protocol: The Power of Diplomacy and How to Make it Work for You».

Σύμφωνα με το Must, aυτό που ξεχώρισε κυρίως από την συνέντευξη ήταν η μικρή περιπέτεια που είχε στο παλάτι του Buckingham το 2011 κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Barack και της Michelle Obama.

Η Marshall είχε δηλώσει ότι συνήθιζε να παίρνει τις γυναικείες τσάντες κατά την διάρκεια επίσημων συναντήσεων. Όταν λοιπόν η βασίλισσα Ελισάβετ συνάντησε τους Obama η ίδια έκανε ένα βήμα προς τα εμπρός. «Καθώς η μονάρχης έκανε ένα βήμα, έκανα ένα σχόλιο στον ομόλογό μου, λέγοντάς του: ‘Ω Θεέ μου, η Αυτού Μεγαλειότητα έχει την τσάντα της’. Και στην συνέχεια έκανα μια τόσο δα μικρή κίνηση με το αριστερό μου πόδι. Τότε αυτός, και με τα δύο του χέρια με έσπρωξε προς τον τοίχο και είπε: ‘Μην αγγίζετε την τσάντα’ και του απάντησα: ‘Ω Θεέ μου. Λυπάμαι πολύ.’ Μου είπε: ‘Δεν αγγίζουμε ποτέ την τσάντα της’ και ζήτησα συγνώμη λέγοντας πως δεν θα το ξανακάνω. Ρωτώντας τον εάν ξέρουμε τι υπάρχει μέσα στην τσάντα, μου απάντησε: ΄Δεν ξέρουμε τι έχει. Αλλά δεν την αγγίζουμε ποτέ’

Φυσικά δεν το άφησε εκεί και έψαξε περισσότερο το θέμα «τσάντα». «Έμαθα αργότερα ότι ίσως χρησιμοποιεί την τσάντα ως σινιάλο. Αν την κρατά στο κάτω μέρος του χεριού της, αυτό σημαίνει ότι η συνάντηση πηγαίνει καλά. Αλλά την κατεβάσει κάτω, αυτό σημαίνει: ‘Βάλτε ένα τέλος τώρα. Θέλω να φύγω’. Βέβαια, ο κόσμος υποθέτει ότι στην τσάντα της έχει ένα κινητό τηλέφωνο, ώστε να μπορεί να τηλεφωνεί και να μιλά στα εγγόνια της, τα οποία λατρεύει».

Μίλησε ακόμα για τα δώρα που αντάλλαξαν και την σκέψη πίσω από το όμορφο δώρο που χάρισαν οι Obamas στην βασίλισσα.

«Μετά το επίσημο γεύμα, η βασίλισσα Ελισάβετ θέλησε να ανταλλάξει δώρα με τον Πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία. Θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το δώρο θα προωθούσε την ειδική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και ιδιαίτερα με την Αυτού Μεγαλειότητα. Ο πρόεδρος και η κυρία Obama την αγαπούσαν πάρα πολύ. Κατά την έρευνά μας, μάθαμε ότι η βασίλισσα Ελισάβετ είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον πατέρα της και συνέλεγε οτιδήποτε μπορούσε γι’ αυτόν».

Για αυτό τον λόγω η Marshall με την ομάδα της ετοίμασαν μια μικρή «συλλογή» από αναμνηστικά του πατέρα της βασίλισσας από την τελευταία του επίσκεψη στις ΗΠΑ όπως σημειώσεις και προσκλήσεις. «Όταν ξεφύλλιζε τις σελίδες, γυρίζω και την κοιτάζω και λέω από μέσα μου: ‘Μακάρι να της αρέσει’. Και θέλω να πω ότι είδα μια μικρή λάμψη στα μάτια της. Κοίταξε προς τον Πρόεδρο και του είπε: ‘Σ’ ευχαριστώ τόσο πολύ γι’ αυτό».

Μάλιστα η Marshall αποκάλυψε ακόμα ότι το 2019 όταν ο Trump επισκέφτηκε το παλάτι η βασίλισσα Ελισάβετ φορούσε την καρφίτσα που της είχαν κάνει δώρο οι Obamas. «Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να ήταν περήφανη που φορούσε ένα κομμάτι του προεδρικού δώρου και ήθελε να δείξει την ενότητα των δύο εθνών. Νομίζω ότι ήθελε να περάσει αυτό το μήνυμα. Αλλά μόνο η ίδια πραγματικά μπορεί να ξέρει τι ήθελε να πει».

Πηγή: Must